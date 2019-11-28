28.11.2019 - 07:50 |
Saraydan kalem çalmış!
Camila Cabello, ekimdeki Kensington Sarayı ziyareti sırasında, bir kalem çaldığını itiraf etti.
Camila Cabello, ekimdeki Kensington Sarayı ziyareti sırasında, bir kalem çaldığını itiraf etti. 22 yaşındaki şarkıcı, Greg James’in sunucusu olduğu BBC Radio’da, “Prens William ve eşi Kate Middleton ile tanışmadan önce bana meydan okudun, ben de bir kalem çaldım. Sen beni görevlilere ispiyon-layınca da kalemi annemin çantasına sakladım. Şu an bende. Üzgünüm Kate, üzgünüm William” sözleriyle güldürdü.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?