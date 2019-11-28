Saraydan kalem çalmış!

Camila Cabello, ekimdeki Kensington Sarayı ziyareti sırasında, bir kalem çaldığını itiraf etti. 22 yaşındaki şarkıcı, Greg James’in sunucusu olduğu BBC Radio’da, “Prens William ve eşi Kate Middleton ile tanışmadan önce bana meydan okudun, ben de bir kalem çaldım. Sen beni görevlilere ispiyon-layınca da kalemi annemin çantasına sakladım. Şu an bende. Üzgünüm Kate, üzgünüm William” sözleriyle güldürdü.