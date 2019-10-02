Şarkıcı Zeynep Bastık’tan ‘300 bin TL istedi’ açıklaması

Sıla, en sevilen şarkılarından oluşturduğu özel repertuarı ile üç saat Harbiye Açıkhava sahnesinde kaldı. Konseri izleyen şarkıcı Zeynep Bastık, 'Sahne fiyatını 10 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkardı' ve 'Yılbaşı gecesi için bir mekandan 300 bin TL istedi' haberlerini yalanladı. 26 yaşındaki şarkıcı, "Böyle bir şey olmadı. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor, asılsız haber yapıldı" dedi. MESUT YILMAZ