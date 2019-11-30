Sedat Doğan aylar sonra ortaya çıktı: Rahatsız olursam, rahatsız ederim!

Işın Karaca’yla 3 yıllık evliliği kısa süre önce noktalanan Tuğrul Odabaş, ünlü şarkıcının küçük kızı Mia’yı kendi kızı gibi benimsediğini söylemişti. Odabaş, önceki gün Mia’yla çektirdiği bir fotoğrafı “Seni seviyorum kızım” notuyla Instagram'da yayınladı. Bu paylaşım, Mia’nın gerçek babası Sedat Doğan’ı çılgına çevirdi.

"IŞIKLARINI KAPATIRIM"

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Sedat Doğan, sosyal medyada bir video yayınlayarak, Türkiye’ye dönüş yolunda olduğunu duyurdu ve Tuğrul Odabaş’a seslendi: Ben rahatsız olursam rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul efendi olacaksın, adam olacaksın, dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim, sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımın fotoğraflarını alıp Instagram’da, orada burada kullanıp, Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa ben senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, sessiz ol, efendi ol.

SOYADI DAVASI AÇACAK

Menajeri Recep İlgin, Sedat Doğan’ın dava açacağını söyledi. “Aslında Sedat böyle bir video paylaşmayacaktı ama Tuğrul Bey’in Mia’yı kullanarak ajitasyon yapması, sahte baba şefkati göstermesi kızdırdı onu. Bir de Işın Hanım, sanki Sedat büyük kötülükler işlemiş gibi Mia’nın soyadını değiştirdi. Sedat kızına yeniden soyadını vermek için mücadele edecek. İki avukatla yola çıktı, dava açacak.”