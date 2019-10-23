Selami Şahin ve Linet'ten müzik şöleni

Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin ile güçlü sesi ve güzelliğiyle beğenilen şarkıcı Linet, dün akşam Harbiye Açıkhava’da Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Alanı dolduran 5 bin kişiye muhteşem bir müzik şöleni yaşatan ikilinin performansları alkış topladı.

Düet şarkılar geceye damgasını vurdu

Sezonun üçüncü Harbiye Açıkhava konserinde sevenleriyle buluşan Selami Şahin, geçmişten bugüne iz bırakan şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Konserin sonlarına doğru Selami Şahin ve Linet, izleyicilere sürpriz yaparak Arapça bir şarkının da yer aldığı üç şarkıda düet yaptı ve dinleyenler etkileyici dakikalar yaşadı.

"Ben Linetpatra’ysam, burada da bir kral var"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Selami Şahin, Linet ile ilgili olarak, "Sesi o kadar güzel ki, ona hayranım. Onunla aynı sahneyi paylaşmak büyük bir mutluluk" dedi.

Linet ise "Ben de Linetpatra’ysam burada da bir kral var. Büyük Selami Şahin. Sesini enstrüman gibi kullanan gerçekten Türkiye’nin ender hocalarından. Gerçekten büyük bir gurur. Her yönüyle ve çalışmalarıyla Türkiye’de en önemli ve zirvede olan usta bir isim" ifadelerini kullandı.