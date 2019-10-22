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22.10.2019 - 11:51 | | DHA

Selçuk Yöntem'i dolandıran kadın emlakçının cezası belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'i 350 bin TL dolandırılan emlakçı Yasemin Taşkıran, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Selçuk Yöntem'i dolandıran kadın emlakçının cezası belli oldu

Yasemin Taşkıran, Selçuk Yöntem'den 'ev alacağım' diyerek 350 bin TL kapora aldı. Ancak bir türlü evin tapusunu alamayan ünlü oyuncu Yöntem de, Mart 2019'da Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, emlakçı Yasemin Taşkıran tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Taşkıran'a Girne'de alınacak bir ev için 350 bin TL gönderdiğini ancak evin alınmadığını, paranın da kendisine iade edilmediğini belirtti.

Yöntem'in suç duyurusu üzerine emlakçı kadın Girne'de gözaltına alınmıştı. Yasemin Taşkıran, tefecilere olan borcu nedeni ile parayı aldığını savunması yaptı.

Yasemin Taşkıran'ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Girne'de mahkemeye çıkarılan Taşkıran, dolandırıcılık suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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