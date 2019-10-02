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02.10.2019 - 13:16 |

Selen Soyder, İngiltere yolcusu

Model ve oyuncu Selen Soyder, geçtiğimiz gün eşi Oren Frances ile Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Selen Soyder, İngiltere yolcusu

Yazın son demlerini yaşayan İstanbul'un tadını eşiyle birlikte Kordon Caddesi'nde yürüyüş yaparak çıkaran Selen Soyder, önümüzdeki günlerde İngiltere yolcusu olduğunu açıkladı. "Yakın bir zamanda İngiltere'ye gidiyorum. Bir süre arkadaşlarımla hasret gidereceğiz. Çok uzun süre oldu ve hepsini çok özledim" diyen oyuncu, eşi Oren Frances'in işleri sebebiyle bu tatile katılamayacağını dile getirdi.

Keyifli oldukları gözlenen çift, bir süre daha güneşli havanın tadını çıkardıktan sonra mağazaları ve reyonları dolaşarak alışveriş yaptı.

    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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