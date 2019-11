Selena Gomez, yeni çıkardığı ‘Lose You To Love Me’ şarkısıyla 10 yıllık kariyerinde ilk kez listelerde bir numaraya yükseldi. Üstelik şarkı, hem Billoard hem de Rolling Stones listelerinde aynı anda bir numaraya çıkan ilk parça olarak tarihe geçti.