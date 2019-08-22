Selin Demiratar: Teklifleri kolay kolay kabul etmiyorum

Eataly markete mutfak alışverişi yapmaya gelen Selin Demiratar'ın, günlük ama bir o kadar da şık giyim tarzı dikkat çekti.

Uzun süredir ekranlarda olmadığı hatırlatılan güzel oyuncu, "Gelen teklifler oluyor. Fakat çok seçici bir insan olduğum için öyle kolay kolay kabul etmiyorum. Zaten sezonun projeleri belli oldu. İçime sinen bir proje, güzel bir senaryo olursa tabii ki ben de yer almak isterim. Fakat şu an için bir projede yer almayacağımı söylemek isterim" açıklamasında bulundu.