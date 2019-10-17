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17.10.2019 - 15:27 |

Şenol Güneş'e yoğun ilgi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçı sonrasında yurda döner dönmez Zorlu AVM'de yakın dostları ile bir araya geldi.

Şenol Güneş'e yoğun ilgi

Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'ndeki başarısı ile tüm Türkiye'yi sevince boğan teknik direktör Şenol Güneş'e, AVM'de ilgi bir hayli yoğundu. Mütevazı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Güneş, yanına gelen sporseverlerle bir süre sohbet etti.

Yakın dostu iş insanı Rasim Özkanca ile birlikte uzun süre sohbet eden Şenol Güneş, AVM'den ayrılmadan kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.

Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
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