Şenol Güneş'e yoğun ilgi

Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'ndeki başarısı ile tüm Türkiye'yi sevince boğan teknik direktör Şenol Güneş'e, AVM'de ilgi bir hayli yoğundu. Mütevazı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Güneş, yanına gelen sporseverlerle bir süre sohbet etti.

Yakın dostu iş insanı Rasim Özkanca ile birlikte uzun süre sohbet eden Şenol Güneş, AVM'den ayrılmadan kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.