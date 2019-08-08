Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı!

Uzun zamandır ayrılacakları haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç ile 2014 yılında dünyaevine girdiği Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak boşandı.

Beykoz Adliyesi'nden kol kola çıkan ikiliden Serdar Ortaç, "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı. Anlaşarak boşandık" dedi. Chloe ise "Severek evlendim, severek boşandım. Çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı" şeklinde konuştu.