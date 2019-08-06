06.08.2019 - 16:07
Serdar Ortaç'tan özür diledi
Gökçe Kırgız, söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait, Sibel Can’la tanıdığımız 'Padişah' şarkısıyla gündemde...
Gökçe Kırgız'ın 'Padişah' şarksıının duyulmasıyla birlikte çıkan haberlerde, Serdar Ortaç'ın adının geçmemesi ünlü ismin hayranlarını harekete geçirmiş. Çok fazla tepki aldığını dile getiren Kırgız, Serdar Ortaç'tan ve hayranlarından özür diledi.
Çatalca’daki Kum Ocakları’nda üç günde çekilen 'Padişah' klibinin yönetmenliğini Tamer Aydoğdu yaptı.