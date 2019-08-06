MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSerdar Ortaç'tan özür diledi
06.08.2019 - 16:07

Serdar Ortaç'tan özür diledi

Gökçe Kırgız, söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait, Sibel Can’la tanıdığımız 'Padişah' şarkısıyla gündemde...

Serdar Ortaç'tan özür diledi

Gökçe Kırgız'ın 'Padişah' şarksıının duyulmasıyla birlikte çıkan haberlerde, Serdar Ortaç'ın adının geçmemesi ünlü ismin hayranlarını harekete geçirmiş. Çok fazla tepki aldığını dile getiren Kırgız, Serdar Ortaç'tan ve hayranlarından özür diledi.

Çatalca’daki Kum Ocakları’nda üç günde çekilen 'Padişah' klibinin yönetmenliğini Tamer Aydoğdu yaptı.

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marmaris’te İdil Biret rüzgarı

Marmaris’te İdil Biret rüzgarı

Ebru Şallı: Her şey yolunda

Ebru Şallı: Her şey yolunda

Buse Varol alışveriş turunda

Buse Varol alışveriş turunda

Seri'ye yoğun ilgi

Seri'ye yoğun ilgi

Sıradaki Haber