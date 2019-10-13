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13.10.2019 - 10:46 |

Set aralarında kızını emzirecek

Şarkıcı Bengü, yeni single’ı için önümüzdeki hafta Ayazağa’daki bir platoda klip çekecek. Kızı da yanında olsun diye lüks bir karavan kiraladı.

Set aralarında kızını emzirecek

Bengü, 2018’de iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmişti.

Ağustosta da kızı Zeynep’i dünyaya getirmişti. Konserlere kaldığı yerden devam eden popçu, bebeğini bir an olsun yanından ayırmak istemiyor.

Set aralarında kızını emzirecek
Yeni single’ı için önümüzdeki hafta Ayazağa’daki bir platoda klip çekecek olan Bengü, kızı için lüks bir karavan kiraladı. Sette bekleyecek.

Bengü, çekim aralarında karavana girip Zeynep’i emzirecek. (Posta)

13 Ekim 2019 Magazin Bülteni13 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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