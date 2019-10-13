Bengü, 2018’de iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmişti.

Ağustosta da kızı Zeynep’i dünyaya getirmişti. Konserlere kaldığı yerden devam eden popçu, bebeğini bir an olsun yanından ayırmak istemiyor.

Set aralarında kızını emzirecek

Yeni single’ı için önümüzdeki hafta Ayazağa’daki bir platoda klip çekecek olan Bengü, kızı için lüks bir karavan kiraladı. Sette bekleyecek.

Bengü, çekim aralarında karavana girip Zeynep’i emzirecek. (Posta)