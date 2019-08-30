Sette sürpriz doğum günü

Çekim esnasında bir anda ışıkların kararmasıyla şaşkına dönen oyuncular, kendileri için hazırlanan pastayı görünce, mutluluklarını gizleyemedi. İkili, mumları üflerken bol reyting ve başarı dolu bir sezon diledi.‘Kimse Bilmez’ dizisinde rol alan Burak Serdar Şanal ve Zehra Yılmaz’a, set ekibi sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Çekim esnasında bir anda ışıkların kararmasıyla şaşkına dönen oyuncular, kendileri için hazırlanan pastayı görünce, mutluluklarını gizleyemedi. İkili, mumları üflerken bol reyting ve başarı dolu bir sezon diledi.