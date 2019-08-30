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30.08.2019 - 07:50

Sette sürpriz doğum günü

‘Kimse Bilmez’ dizisinde rol alan Burak Serdar Şanal ve Zehra Yılmaz’a, set ekibi sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

Sette sürpriz doğum günü

Çekim esnasında bir anda ışıkların kararmasıyla şaşkına dönen oyuncular, kendileri için hazırlanan pastayı görünce, mutluluklarını gizleyemedi. İkili, mumları üflerken bol reyting ve başarı dolu bir sezon diledi.‘Kimse Bilmez’ dizisinde rol alan Burak Serdar Şanal ve Zehra Yılmaz’a, set ekibi sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Çekim esnasında bir anda ışıkların kararmasıyla şaşkına dönen oyuncular, kendileri için hazırlanan pastayı görünce, mutluluklarını gizleyemedi. İkili, mumları üflerken bol reyting ve başarı dolu bir sezon diledi.

Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
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