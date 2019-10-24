Sevcan Orhan'ın imza gününe yoğun ilgi

‘İçimden Geldi Söyledim’ adlı albümü için D&R‘da imza günü düzenleyen Sevcan Orhan, yoğun ilgiyle karşılaştı. Sevenlerinin saatler öncesinden oluşturduğu kuyruğu görünce şaşıran şarkıcı, tek tek albümlerini imzalayarak hayranları ile hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi.

Samimi ve sevecen halleri ile dikkat çeken Sevcan Orhan, kendisinin yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti.