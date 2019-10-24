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24.10.2019 - 12:45 |

Sevcan Orhan'ın imza gününe yoğun ilgi

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle İstMarina AVM'de buluştu.

Sevcan Orhan'ın imza gününe yoğun ilgi

İçimden Geldi Söyledim’ adlı albümü için D&R‘da imza günü düzenleyen Sevcan Orhan, yoğun ilgiyle karşılaştı. Sevenlerinin saatler öncesinden oluşturduğu kuyruğu görünce şaşıran şarkıcı, tek tek albümlerini imzalayarak hayranları ile hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi.

Samimi ve sevecen halleri ile dikkat çeken Sevcan Orhan, kendisinin yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti.

    24 Ekim 2019 Magazin Bülteni24 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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