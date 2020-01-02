Sevda Demirel: 2020 yılında evlenip çocuk yapacağım!

''Bir kaç senedir magazin basınından uzakta bir hayat yaşıyorum. Hayatıma da beş yıldır kimseyi almadım “ diyen Sevda Demirel, sözlerine şöyle devam etti:

“2020 yılından dileğim evlenip çocuk sahibi olmak. Yeni yılın herkese sağlık huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Bereketli bir yıl olsun.”