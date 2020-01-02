02.01.2020 - 07:55 | | EMRAH AKÇAAY
Sevda Demirel: 2020 yılında evlenip çocuk yapacağım!
Şarkıcı Sevda Demirel, yılbaşı gecesi Ataşehir Andromeda'da bulunan Kapris Kulüp'te sahne aldı. Sahne öncesi muhabirlerin soruları yanıtlayan Demirel, yeni yıldan isteklerini açıkladı.
''Bir kaç senedir magazin basınından uzakta bir hayat yaşıyorum. Hayatıma da beş yıldır kimseyi almadım “ diyen Sevda Demirel, sözlerine şöyle devam etti:
“2020 yılından dileğim evlenip çocuk sahibi olmak. Yeni yılın herkese sağlık huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Bereketli bir yıl olsun.”