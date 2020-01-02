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HaberlerMagazin Haberleri Sevda Demirel: 2020 yılında evlenip çocuk yapacağım!
02.01.2020 - 07:55 | | EMRAH AKÇAAY

Sevda Demirel: 2020 yılında evlenip çocuk yapacağım!

Şarkıcı Sevda Demirel, yılbaşı gecesi Ataşehir Andromeda'da bulunan Kapris Kulüp'te sahne aldı. Sahne öncesi muhabirlerin soruları yanıtlayan Demirel, yeni yıldan isteklerini açıkladı.

Sevda Demirel: 2020 yılında evlenip çocuk yapacağım!

''Bir kaç senedir magazin basınından uzakta bir hayat yaşıyorum. Hayatıma da beş yıldır kimseyi almadım “ diyen Sevda Demirel, sözlerine şöyle devam etti:

“2020 yılından dileğim evlenip çocuk sahibi olmak. Yeni yılın herkese sağlık huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Bereketli bir yıl olsun.”

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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