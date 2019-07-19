19.07.2019 - 08:20
Sevda Demirel sorusu kaçırdı!
Bodrum’daki bikinili fotoğrafları ile gündeme gelen oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Ortaköy’de bir tanıtıma katıldı.
Gazetecilerin tatil fotoğraflarının hatırlatması üzerine Hande Ataizi, “Güzel bir tatil geçirdim. Haftada beş gün spor yapıyorum, onun için fiziğimin bu şekilde olması gayet normal" dedi.
Geçmiş dönemde televizyon programında tartışma yaşadığı Sevda Demirel’in fotoğraflarına yorum yapması ve kendisi ile bir barışmanın söz konusu olup olmayacağı yönündeki sorulara sinirlenen oyuncu, “Haberim yok, demek öyle” karşılığını verdi.
Daha sonra davete katılan Gonca Vuslateri ile sohbet eden Hande Ataizi, bol bol selfie çekti.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.