'Sevgilim müsaade etmese bile kendi hesabımı öderim'

Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Heyecanlı! Hayatı tanımlamaya başladığım, daha iyisi için sürekli çalıştığım, gitmek istediğim yolda zor bir dönemeçte olmakla beraber keyifli bir dönem.

10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

Benim nerede gördüğüm önemli değil ki... Herkes kendini bir yerlerde görüyor ama önemli olan halkın da beni benim istediğim yerde görmesi. Şöyle tanımlayabilirim o noktayı; sahip olduğum tüm yetenekleri, içimdeki cevheri görebildikleri, beni anlayabildikleri yer, olmak istediğim yer.

Yaşamınızda dönüm noktası olan kişi kim?

Bir tane değil... Hayatıma önemli dokunuşlar yapan insanlar var. İlk müzik hocam Nursal Ünsal Birtek, Ebru Gündeş, tabii ki Asil Gök, menajerim Tayfun Gürken...

Düşündüğünüzde sizi en heyecanlandıran hayaliniz ne?

Dev festivallerde büyük prodüksiyonlarla sahne almak istiyorum. Sahneme güveniyorum; bir gün global bir sahnede yer almak heyecan verici olacaktır.

Türkiye’nin en güzel kadını kim sizce?

Beren Saat.

Türk star’ları arasında sizde en çok şefkat uyandıran isim?

Bence bir star’ın şefkat uyandırmasına gerek yok. Benim için mütevazılık hayran olunacak bir kıstas; onu da Tarkan’la tanıştığımda gördüm ve ona bir kez daha hayran oldum.

İstanbul’u hiç görmemiş birine nasıl anlatırsınız?

Bir köprü var, üzerinden iki kitayı da görebiliyorsun ve oradan İstanbul’a baktığında bütün dertlerini unutuyorsun...

Hayatınızın kitabı mı güzel olur, dizisi mi?

Kitap olsa daha iyi sanki. İçeriği zengin, anlatımı derin bir kitap. Ama kimse kitap okumuyor...

"BİR RAPÇİ İLE DÜET YAPMAK İSTİYORUM"

Bir rapçi ile düet fikri nasıl geliyor?

Bu yeni bir fikir değil benim için, uzun zamandır düşünüyorum. Konuşuyoruz ara ara bir isimle... Tek bir kişi olsun isterim. İsim vermeyeyim, inşallah olunca görürsünüz.

Şu anda Türkiye’deki pop müziğin durumunu nasıl görüyorsunuz?

Aslında yeniden doğmaya hazır halde, sancılı bir süreç geçiriyor. Aşacaktır bu durumu çünkü her ülke için geçerli olan genel müzik akımı popüler ‘pop müzik’tir. Başarılı olan bir şarkının kopyalarını yapmaktan vazgeçip yeni şeyler üretmeye başlarsak, bu ülkede çok iyi şeyler yapılabilir.

"MAĞDURU OYNAMAK BANA GÖRE DEĞİL"

Sizce Türkiye’de kadın olmanın gerçeği ne?

Kadın olmak Türkiye’de ‘ikinci planda olmak’ gibi gözükse de bu bakışı değiştirmek yine kadınların elinde. Çıkıp hiçbir zaman 'Mağdurum' demem; mağduru oynamak bana göre değil. Her şeyin altından kalkabilecek güce sahibim.

Sosyal medyasız kaç gün geçirebilirsiniz?

Beş gün, hatta bir hafta geçirebilirim. Son zamanlarda eskisi kadar ilgilenmiyorum.

'Asla giymem' dediğiniz bir şey var mı?

Leopar desenli bir kıyafet giymem.

Yemek yapar mısınız? Ev işleriyle aranız nasıl?

Yemek yapmayı çok severim. Titizimdir ama temizlik yapmaktan hiç hoşlanmam.

"YARIN DAHA ADİL BİR DÜNYAYA UYANMAK DİLEĞİYLE..."

Bir günlük tutuyor olsaydınız bu gece sayfaya ilk neyi yazardınız?

Yarın daha adil bir dünyaya uyanmak istiyorum sevgili günlük...

Hayvanlarla konuşma şansınız olsa onlara ilk ne sorardınız?

'Sizi çok incitiyor muyuz?'

Öfkelendiğinizde nasıl olursunuz?

Sessiz mi yoksa kırıp döken cinsten mi? Genelde sessizleşirim. Zaten bir-iki konu var hassasiyet duyduğum, onlarda damarıma basılırsa anında öfkelenirim.

"RUH YAŞIM HEP 22"

Ruh yaşınızın kaç olduğunu düşünüyorsunuz?

Şu an 33 yaşındayım. Ruh yaşım 22, hiç değişmedi.

Hangi şarkının size yazılmış olmasını isterdiniz?

Sezen Aksu ‘Git’ ve Tarkan ‘Beni Anlama’.

Tahammül edilmesi zor bir yanınız var mı?

Aşırı düzenli ve çok inatçıyım.

"ESKİDEN OLSA ASLA İSTEMEZDİM, BU YIL FİKRİM DEĞİŞTİ"

Sevdiğiniz adamı görünce size “Benim sevgilim olmalı” dedirten şey neydi?

Görünce olmuyor bende, konuşunca oluyor. Dış görüntü dördüncü planda benim için. · Aradığı aşkı bulamayan biri nerede hata yapıyordur? Kendinde hata yapıyordur.

Anne olma fikri kulağınıza nasıl geliyor?

Eskiden 'asla' derdim. Bu yıl bu fikrimin değiştiğini hissediyorum. Hazır olduğumda sıcak bakacağımı hissediyorum artık.

Size yazılan ilk aşk mektubunu hatırlıyor musunuz?

İlkokuldaydı içeriğini unuttum.

Hayatta herkes ikinci bir şansı hak eder mi?

Bazıları... Ama hepimiz herkese o ikinci şansı vermişizdir mutlaka.

Kendinizi en seksi bulduğunuz zaman ne zaman?

Kendimi en saf ve temiz hissettiğim halim sanırım.

Sizce sizden iyi arkadaş mı olur, iyi sevgili mi?

Bence ikisi de olur. İnsanların hayatında kolaylık yaratmaya çalışırım hep. Bencil değilimdir...

Nasıl bir sevgilisiniz?

Zor değilim. Büyük isteklerim yoktur. Erkek arkadaşım müsaade etmese bile kendi hesabımı ödemeyi severim. Şatafattan hoşlanmam. Yalın biriyimdir. Sevgiyi hissetmek, her türlü maddi şeye sahip olmaktan daha üstündür benim için.

Aşık olunca nasıl bir kadın oluyorsunuz?

Sadık, heyecan dolu, deli yönleri ortaya çıkan, gözlerinin içi parlayan birine dönüşüyorum.

Kıskanç mısınız?

Güvensizlik sezdiğim, huzursuz edildiğim an evet. Ama genel olarak fazla kıskanç değilim.