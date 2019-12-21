‘Sevgilimi sahipleniyorlar’

Lucy Boynton, PorterEdit dergisine açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Rami Malek’in hayranları tarafından sürekli çevrilmesiyle ilgili, “Sokakta yürürken, yabancı birine durup dururken sarılamazsınız. Bu tamamen sahiplenme duygusuyla ilgili…” şeklinde konuştu. Boynton, “Ben de onun gibi hayatımın geri kalanında oyunculuk yapmak istiyorum. Son dönemde kaliteli vakit geçirmenin, her şeyi yapabiliyor olmaktan daha önemli olduğunu keşfettim” dedi.