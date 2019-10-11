MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSevgilisi en önde izledi
11.10.2019 - 08:18 | | EMRAH AKÃ‡AAY

Sevgilisi en önde izledi

ÅžarkÄ±cÄ± Ersay Ãœner, Ã¶nceki akÅŸam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldÄ±. Nokta albÃ¼mÃ¼nÃ¼n sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± hayranlarÄ±yla birlikte sÃ¶yleyen Ãœner'i sevgilisi BÃ¼ÅŸra Pekin en Ã¶nde izledi.

Sevgilisi en önde izledi

Konser Ã¶ncesi muhabirlerin objektfilerine poz veren Ersay Ãœner, geÃ§tiÄŸimiz pazartesi olan doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n pasta hediyesiyle 41'inci yaÅŸÄ±na giren Ãœner, tÃ¼m sevenlerine mutluluk ve huzur diledi.Â

Sevgilisi en Ã¶nde izledi

11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±
En Çok Okunanlar

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ebru ÅžallÄ±'nÄ±n elini bir an olsun bÄ±rakmadÄ±

Ebru ÅžallÄ±'nÄ±n elini bir an olsun bÄ±rakmadÄ±

Ali Sunal hediyelik eÅŸya baktÄ±

Ali Sunal hediyelik eÅŸya baktÄ±

Özge Ulusoy her daim ÅŸÄ±k

Ã–zge Ulusoy her daim ÅŸÄ±k

Mudanya'da Cem Karaca rüzgarÄ±

Mudanya'da Cem Karaca rÃ¼zgarÄ±

SÄ±radaki Haber