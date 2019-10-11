Sevgilisi en Ã¶nde izledi

11.10.2019 - 08:18 | | EMRAH AKÃ‡AAY
Sevgilisi en önde izledi
ÅžarkÄ±cÄ± Ersay Ãœner, Ã¶nceki akÅŸam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldÄ±. Nokta albÃ¼mÃ¼nÃ¼n sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± hayranlarÄ±yla birlikte sÃ¶yleyen Ãœner'i sevgilisi BÃ¼ÅŸra Pekin en Ã¶nde izledi.
Konser Ã¶ncesi muhabirlerin objektfilerine poz veren Ersay Ãœner, geÃ§tiÄŸimiz pazartesi olan doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n pasta hediyesiyle 41'inci yaÅŸÄ±na giren Ãœner, tÃ¼m sevenlerine mutluluk ve huzur diledi.Â