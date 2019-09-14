Şevket Çoruh: İzmir'de saldırıya uğradık!

Şevket Çoruh, yaşadığı olayı Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı:

"İzmir'in göbeğinde darp edildik. Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık. Şimdilik."

Kantar Polis Merkezi'ne giden Şevket Çoruh, olayın nedenini ise şu sözlerle anlattı:

"Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık."