14.09.2019 - 09:54 |
Şevket Çoruh: İzmir'de saldırıya uğradık!
'Bir Baba Hamlet' oyununun turnesi için İzmir'e giden oyuncu Şevket Çoruh ve ekibi, saldırıya uğradı.
Şevket Çoruh, yaşadığı olayı Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı:
"İzmir'in göbeğinde darp edildik. Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık. Şimdilik."
Kantar Polis Merkezi'ne giden Şevket Çoruh, olayın nedenini ise şu sözlerle anlattı:
"Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık."
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