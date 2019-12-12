Şevket Çoruh'u görenler inanamadı

'Arka Sokaklar' dizisiyle yıldızı parlayan Şevket Çoruh, geçtiğimiz yıllarda açtığı tiyatro sahnesiyle sanat dünyasına hizmet etmeye devam ediyor. Sosyal medyayı çok aktif kullanmasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanladıran Çoruh, bu kez bir tbt paylaşımı yaptı.

Başında bir aşçı şapkası varken çekilmiş fotoğrafını gündemdeki yarışma programlarına atıfta bulunarak : “Old Master Chef hıhıhıhıhıı” notuyla paylaşan Çoruh’un gençlik fotoğrafı birçok ünlü isme benzetildi. İşte Şevket Çoruh'un fotoğrafına gelen o yorumlar:

- İyi ki yaşlanmışsın be komiserim.

- Mesut Komiser'im bildiğin Şaban'mışsın o zaman...

- Kemal Sunal'ın gençliğine benziyormuşsun komiserim.

- Biraz Şaban'a benzettim.

- Kemal Sunal gibi olmuşsun.