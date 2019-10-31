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31.10.2019 - 09:26 |

Sezgi Sena Akay: 26 yaşında anne oluyorum!

Tescilli güzel Sezgi Sena Akay, nisan ayında Emir Hasoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Eşiyle İtalya tatiline çıkan Akay'dan güzel haber geldi.

Sezgi Sena Akay: 26 yaşında anne oluyorum!

25 yaşındaki Sezgi Sena Akay, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu: Yarın benim doğum günüm ve 25 yaşımı bitirirken dünyanın en özel duygularından birini yaşıyorum ; annelik. Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin. Babanla birlikte seni heyecanla bekliyoruz, elimizden geldiğince seni her şeyden koruyup, seni olduğun gibi kabul edip çok seveceğiz. Sağlıkla dünyayı gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada tahminleri alalım. Kız mı, erkek mi?

Sezgi Sena Akay: 26 yaşında anne oluyorum

31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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