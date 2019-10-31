Sezgi Sena Akay: 26 yaşında anne oluyorum!

25 yaşındaki Sezgi Sena Akay, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu: Yarın benim doğum günüm ve 25 yaşımı bitirirken dünyanın en özel duygularından birini yaşıyorum ; annelik. Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin. Babanla birlikte seni heyecanla bekliyoruz, elimizden geldiğince seni her şeyden koruyup, seni olduğun gibi kabul edip çok seveceğiz. Sağlıkla dünyayı gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada tahminleri alalım. Kız mı, erkek mi?