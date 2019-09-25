25.09.2019 - 07:50 |
Sezon alışverişi
Mesude-Dursun Özbek çifti, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Yeni sezon ürünlerini inceleyen ikili, daha sonra kahve keyfi yaptı.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!