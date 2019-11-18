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18.11.2019 - 08:55 |

Sibel Can'ın bornozlu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Üç çocuk annesi Sibel Can'ın paylaştığı bornozlu fotoğraflar, sosyal medyayı salladı. 49 yaşındaki sanatçının cesur pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Sibel Can'ın bornozlu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla unutulmayan şarkılara imza atan Sibel Can, güzelliğiyle de çok konuşuluyor. Yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından pozlarını sık sık paylaşıyor. Can, son olarak bornozlu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sibel Can'ın gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Hayranları şarkıcıya ne kadar genç göründüğünü söylemeden edemedi.

Sibel Canın bornozlu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibel Can, "Maalesef gösterişin, torpilin, kibirin ve egonun kol gezdiği bu çağda; bir duruş, bakış, sadelik ne kadar kıymetli. Sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Bu; günlük hayatıma, kıyafetlerime, işime ve sesime yansıyor." demişti.

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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