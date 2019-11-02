Sidney'de Muazzez Ersoy rüzgarı

1 Kasım akşamı Sidney'de Bankstown Sports Konser Salonu'nda konser veren Muazzez Ersoy'a, Sydney'de yaşayan Türkler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat sahneye kalan Ersoy, şarkılarını hep bir ağızdan salonu dolduran vatandaşlarımızla birlikte söyledi, yoğun ilgi ve alkış nedeniyle 2 kez bis yaptı.

"ANNEM SELANİK GÖÇMENİ"

T.C. Dışişleri Bakanlığı Sidney Başkonsolosu Melih Karalar, Muazzez Ersoy'un konserini izledi, ardından sahnede usta sanatçıya çiçek takdim ettikten sonra "Türkiye özlemimizi hafiflettiniz, iyi ki geldiniz. Burada konser vermeye gelmenin, organizasyon yapmanın kolay olmadığını biliyoruz. Gönlünüze yüreklerinize sağlık" dedikten sonra, yaklaşan 10 Kasım nedeniyle sahnede Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Muazzez Ersoy, "Anne tarafım Selanik göçmenidir, mübadele zamanında Türkiye'ye gelmişler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun" diyerek duygularını dile getirdi.