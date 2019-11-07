Sıla'dan 'evlilik' sorusuna cevap

Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlayan Sıla Gençoğlu, hakkında çıkan evlilik haberlerini soran muhabirlere cevap verdi.

Başarılı şarkıcı, "Nasip, kısmet her şey. Bu tip şeyleri çok fazla konuşmamakta fayda var" dedi.