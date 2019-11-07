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07.11.2019 - 09:06 |

Sıla'dan 'evlilik' sorusuna cevap

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ’24. Altın Objektif Ödülleri’ muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu. Her yıl MGD tarafından düzenlenen tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlü isimlerin ödüllendirildiği 'Altın Objektif Ödül Töreni'ne bu yıl da ilgi yoğundu. Sıla Gençoğlu, 'En İyi Kadın Yorumcu' ödülünün sahibi oldu.

Sıla'dan 'evlilik' sorusuna cevap

Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlayan Sıla Gençoğlu, hakkında çıkan evlilik haberlerini soran muhabirlere cevap verdi.

Başarılı şarkıcı, "Nasip, kısmet her şey. Bu tip şeyleri çok fazla konuşmamakta fayda var" dedi.

7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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