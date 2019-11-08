Sinan Akçıl mutluluğun formülünü açıkladı

Şarkıcı Sinan Akçıl, uzun süredir birlikte olduğu Burcu Kıratlı'yla geçtiğimiz kış Amsterdam'da evlenmişti. Kısa süre sonra yollarını ayıran Akçıl ve Kıratlı, tek celsede boşanmıştı.

Ayrılıktan 20 gün sonra aralarındaki buzları eriten ikili, aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik açıklaması yapan ünlü popçu, Burcu Kıratlı için "Nikah için hala ikna etmeye çalışıyorum" demişti.

Yapılan açıklamanın ardından Sinan Akçıl, Kıratlı'nın kucağında gül demeti ile çekilen karesini sosyal medya hesabından, "Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben bir de çiçek" notuyla paylaştı.