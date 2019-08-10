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10.08.2019 - 13:55

Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a destek

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün Chloe Loughnan'la 5 yıllık evliliği biten yakın arkadaşı Serdar Ortaç hakkında konuştu.

Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a destek

Bayram boyunca çalışacağını söyleyen Sinan Akçıl, bayramın birinci gününde Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geleceği müjdesini verdi.

Geçtiğimiz gün 5 yıllık evliliğini noktalayan meslektaşı Serdar Ortaç ile ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Serdar benim çok yakın dostum. Biz de her zaman erkek tarafı olduk. Kolay değil bir evliliği noktalamak. Bu zamanlarında tabii ki yakın dostumun yanında olacağım. Burada ufak işlerim var onları tamamlayıp, buradan Serdar Ortaç'ın yanına gideceğim" dedi.

10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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