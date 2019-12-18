Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Sinekten Yağ Çıkarma Sanatı" başlıklı yazısı şöyle:

"Ebru Polat, hukuk fakültesi mezunu genç bir kadın. Adliyelerde olmak yerine sahnelerde olmayı seçmiş, yargılama hakkımız yok. Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu olduğuna göre İngilizcesi de son derece iyi olmalı. Biz Polat’ı bu özellikleriyle hiç konuşmuyoruz, zira bu onun tercihi.Zekasını, haber olabilmek adına kullanan, gündemden mutlaka bir haber çıkarabilen kadın o. Rap yükselir, Polat, rap bir şarkıyla dans eden sosyal medya videosuyla konuşulur. Herkesin Yaman’ı eleştirdiği bir dönemde, o sürüdeki siyah koyun olmayı seçer. Önce “Bırakın yürümeyi adama koştum” diye haber olacak cümleyi kurar ardından eleştirisini söyler. Zekasını sinekten yağ çıkaracak kadar kullanmayı biliyor gündemi. Herkes fiziğiyle haber olduğunu sanıyor ama o fizik soslu zekayla yürütüyor işini..."