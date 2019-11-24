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24.11.2019 - 07:50 |

Sinemaya dev yatırım

Yönetmen ve senarist Umut Ertek, Türk sinemasına üç yılda 55 milyon TL’lik yatırım yapmak için Makara Group ile anlaştı.

Sinemaya dev yatırım

Yönetmen ve senarist Umut Ertek, Türk sinemasına üç yılda 55 milyon TL’lik yatırım yapmak için Makara Group ile anlaştı. Yönetim kurulu başkanı Selçuk Kürkoğlu’yla bir araya gelen Ertek, üst üste çekilecek projelerle, sektöre iddialı bir giriş yapacaklarını söyledi. Kürkoğlu ise, sinemaya katkı sağlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

 

23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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