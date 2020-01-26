26.01.2020 - 07:50 |
Siyahlar içinde
Hande Acar, alışveriş merkezinde görüntülendi.
Dostlarıyla buluşan Hande Hanım, daha sonra kısa bir alışveriş turu yaptı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.