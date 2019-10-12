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HaberlerCadde'Sizsiz ben çok eksikmişim'
12.10.2019 - 14:05 |

'Sizsiz ben çok eksikmişim'

Müzisyen çift Fettah Can ile Cansu Kurtçu'nun ikizleri Vera ile Oğul iki yaşına bastı. Cansu Kurtçu, çocuklarının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı duygusal mesajla kutladı.

'Sizsiz ben çok eksikmişim'

Cansu Kurtçu'nun, Instagram'da yaptığı paylaşım şöyle:
"Canlarım, nefeslerim, kalbim, güneşim, umudum, ışığım... Her şeyimsiniz... Size olan sevgimi, hayranlığımı, yapmak istediklerimi anlatacak kelime bulamıyorum... Bugün tam iki yaşında oldunuz. Tek dileğim çok sağlıklı, çok huzurlu, çok mutlu olmanız... Sizsiz ben çok eksikmişim... İyi ki doğdunuz, Varlığınıza ne kadar şükretsem az. Allah tüm çocuklarımızı korusun..."

Sizsiz ben çok eksikmişim


12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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