Cansu Kurtçu'nun, Instagram'da yaptığı paylaşım şöyle:

"Canlarım, nefeslerim, kalbim, güneşim, umudum, ışığım... Her şeyimsiniz... Size olan sevgimi, hayranlığımı, yapmak istediklerimi anlatacak kelime bulamıyorum... Bugün tam iki yaşında oldunuz. Tek dileğim çok sağlıklı, çok huzurlu, çok mutlu olmanız... Sizsiz ben çok eksikmişim... İyi ki doğdunuz, Varlığınıza ne kadar şükretsem az. Allah tüm çocuklarımızı korusun..."



