MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Snoop Dogg’dan ninni albümü!
04.01.2020 - 07:50 |

Snoop Dogg’dan ninni albümü!

ABD’li rapçi Snoop Dogg’un, bebekler için ninni albümü hazırladığı ortaya çıktı

Snoop Dogg’dan ninni albümü!

Hollywood’un ünlü rapçilerinden Snoop Dogg, yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini verdi. En sevilen hit parçalarını ninni formunda seslendireceğini açıklayan şarkıcı, hayranlarını şoke etti.

‘Lullaby Renditions of Snoop Dogg’ (Snopp Dogg’dan Ninni Yorumları) adını alacak projede, ‘Gin and Juice’, ‘Drop It Like It’s Hot’ ve ‘Doggy Dogg World’ gibi hip-hop eserleri, rahatlatıcı ksilifon sesiyle yayınlanacak. 12 şarkının yer alacağı albümde, ‘Beautiful’, ‘What’s My Name?’ ve ‘Lay Low’ isimli parçaları da olacak.

Asıl adı Calvin Broadus Jr. olan Snoop Dogg, 2018 yılında evcil yönünü öne çıkararak bir yemek kitabı piyasaya sunmuş ve omletle smoothie tarifleriyle herkesi şaşırtmıştı.

5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bergüzar Korel: 30 haftayı devirdik be ortak!

Bergüzar Korel: 30 haftayı devirdik be ortak!

Gülşah Saraçoğlu hastanelik oldu

Gülşah Saraçoğlu hastanelik oldu

Şevket Çoruh'dan müjdeli haber! Baba oldu

Şevket Çoruh'dan müjdeli haber! Baba oldu

Kerim Sabancı flaşlar patlayınca şaşırdı

Kerim Sabancı flaşlar patlayınca şaşırdı

Sıradaki Haber