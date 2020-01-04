Snoop Dogg’dan ninni albümü!

Hollywood’un ünlü rapçilerinden Snoop Dogg, yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini verdi. En sevilen hit parçalarını ninni formunda seslendireceğini açıklayan şarkıcı, hayranlarını şoke etti.



‘Lullaby Renditions of Snoop Dogg’ (Snopp Dogg’dan Ninni Yorumları) adını alacak projede, ‘Gin and Juice’, ‘Drop It Like It’s Hot’ ve ‘Doggy Dogg World’ gibi hip-hop eserleri, rahatlatıcı ksilifon sesiyle yayınlanacak. 12 şarkının yer alacağı albümde, ‘Beautiful’, ‘What’s My Name?’ ve ‘Lay Low’ isimli parçaları da olacak.



Asıl adı Calvin Broadus Jr. olan Snoop Dogg, 2018 yılında evcil yönünü öne çıkararak bir yemek kitabı piyasaya sunmuş ve omletle smoothie tarifleriyle herkesi şaşırtmıştı.