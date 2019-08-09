MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSomer Sivrioğlu ile sevgilisi böyle görüntülendi
09.08.2019 - 08:25

Somer Sivrioğlu ile sevgilisi böyle görüntülendi

'MasterChef Türkiye' yarışmasının evli jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir yıldır birlikte olduğu yasak aşkı ile görüntülendi.

Somer Sivrioğlu ile sevgilisi böyle görüntülendi

Yemek yarışması MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun, programda çalışan bir editörle eşini aldattığı ortaya çıkmıştı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Somer Sivrioğlu ile Pınar adlı sevgilisi, önceki gün Beşiktaş'taki bir otelde görüntülendi.

Öğle yemeği yiyen ikili, taksiyle otelden ayrıldı. Sivrioğlu'nun, ihanet nedeniyle 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla arası bozuk.

Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serdar Ortaç-Chloe boşanmasının detayları belli oldu!

Serdar Ortaç-Chloe boşanmasının detayları belli oldu!

Della Miles, Kuşadası'nda

Della Miles, Kuşadası'nda

Elizabeth Hurley'den havuzda üstsüz poz

Elizabeth Hurley'den havuzda üstsüz poz

Demet Özdemir-Lider Şahin aşkının kanıtı olan o fotoğraf!

Demet Özdemir-Lider Şahin aşkının kanıtı olan o fotoğraf!

Sıradaki Haber