Geçen yıl evinin banyosunda düşerek kaburgasını kıran ve ardından kaçıs sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşmişti. Son iki haftadır yeniden sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen, dün gece yine hastaneye kaldırıldı. Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama kardeşi Prof. Dr Yeşim Erbil'den geldi.

Yeşim Erbil'in, Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek birşey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."