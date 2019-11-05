MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriSon dakika: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
05.11.2019 - 11:18 |

Son dakika: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirdiği için hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, iki gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olmuştu. 62 yaşındaki şovmen, dün akşam rahatsızlanınca bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

Geçen yıl evinin banyosunda düşerek kaburgasını kıran ve ardından kaçıs sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşmişti. Son iki haftadır yeniden sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen, dün gece yine hastaneye kaldırıldı. Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama kardeşi Prof. Dr Yeşim Erbil'den geldi.

Yeşim Erbil'in, Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek birşey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."

Son dakika: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı İşte sağlık durumu...

5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eda Taşpınar'ın annesinin günlüğü ağlattı

Eda Taşpınar'ın annesinin günlüğü ağlattı

Son dakika: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

Son dakika: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

Emre Kaya: Chloe bekar ama 'yengeci' değilim

Emre Kaya: Chloe bekar ama 'yengeci' değilim

Seda Bakan: Bebişko ağlarken hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya çalışmaca

Seda Bakan: Bebişko ağlarken hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya çalışmaca

Sıradaki Haber