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16.12.2019 - 15:51 |

Soner Arıca kendini sıfırladı!

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Instagram hesabındaki tüm paylaşımları, hatta profil resmini bile sildi.

Soner Arıca kendini sıfırladı!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden Soner Arıca, ABD’li aktris Blake Lively’nin paylaşımlarını silmesinin ardından dünyada yayılmaya başlayan sıfırlanma akımına katıldı.

Ünlü şarkıcı, bu kararıyla ilgili; “Yeni şarkım öncesi kendimi sıfırlamak, yenilenmek istedim” dedi.

Soner Arıca kendini sıfırladı

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    Cadde Yazarları

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