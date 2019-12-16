16.12.2019 - 15:51 |
Soner Arıca kendini sıfırladı!
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Instagram hesabındaki tüm paylaşımları, hatta profil resmini bile sildi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden Soner Arıca, ABD’li aktris Blake Lively’nin paylaşımlarını silmesinin ardından dünyada yayılmaya başlayan sıfırlanma akımına katıldı.
Ünlü şarkıcı, bu kararıyla ilgili; “Yeni şarkım öncesi kendimi sıfırlamak, yenilenmek istedim” dedi.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.