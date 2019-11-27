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27.11.2019 - 17:01 |

Su Soley: Çocukluğuma döndüm

Sosyal medya hesabından kardeşi Tugan Soley ile 1987 senesinde evinin bahçesinde çekilen fotoğrafını paylaşan şarkıcı Su Soley, 1993 yılında kaybettiği bisikletinin aynısına tekrar sahip oldu.

Su Soley: Çocukluğuma döndüm

Geçtiğimiz gün markanın Bakırköy’deki mağazasını kardeşiyle birlikte ziyaret eden Su Soley, kendisinde unutulmaz anıları ve büyük hatırası olan bisikletini teslim alırken, çektiği fotoğrafı paylaştı.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Ne kadar muhteşem bir gündü. Hatırama kazınacak güzellikte. Seneler sonra aynı bisiklete kavuşmak... Çocukluğuma döndüm bugün. Bu unutulmaz hediye için çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli. Bir süre önce Ediz Bey bana ulaşıp, aynı bisikleti bulduklarını ve restore edip, bana hediye etmek istediklerini söyledi. Havalara uçtum. O günün geldiğini hayal ettiğimde çok duygulanacağımı tahmin etmiştim ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Paralize oldum resmen. Bu harika anıyı, bu serüveni başlatan o fotoğraftaki kardeşimle birlikte yaşamak tabii ki paha biçilemez.”

Su Soley: Çocukluğuma döndüm

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