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12.09.2019 - 15:37

Şükran Ovalı: Setleri çok özledim

Oyuncu Şükran Ovalı, önceki gün kızı Mihran Ela Erkin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Şükran Ovalı: Setleri çok özledim

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de gezintiye çıkan Şükran Ovalı, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi. Güzel oyuncu, "Doğum süresince 30 kiloya yakın aldım. Görenler 'ikiz mi olacak acaba?' diye soruyordu. Düzenli beslenmeyle eski fiziğime geri döndüm" dedi.

Anne olduktan sonra setlere ara veren Ovalı, "İşimi çok özledim. 7 Ekim’de Onur Saylak ile 'Evlat' adlı oyunumuzu Zorlu PSM'de oynayacağız, umarım izleyici de memnun kalır" açıklamasında bulundu.

İlerleyen saatlerde eşi Caner Erkin de yakın bir arkadaşıyla beraber AVM’ye gelip eşi ve kızıyla buluştu.

12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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