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13.12.2019 - 07:50 |

‘ŞÜKRETMEYİ BİLİYORUM’

ABD’li stand-up sanatçısı Kevin Hart, “Bir şeyi elde etmenin en iyi yolu, dinlemek, kabul etmek ya da onu öğrenmektir. Ben şükür etmesini de biliyorum” dedi

‘ŞÜKRETMEYİ BİLİYORUM’

Kevin Hart, önceki gün kendisi için TCL Çin Tiyatrosu’nda düzenlenen el ve ayak izi seremonisindeydi. 40 yaşındaki komedyene, bu özel günde ‘Jumanji: The Next Level’ filmindeki rol arkadaşları Karen Gillan ve Dwayne Johnson’ın yanı sıra, Will Ferrell ile eşi Eniko Parrish de eşlik etti. Geçtiğimiz eylül ayında geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen Hart, tören sırasında duygusal anlar yaşadı.
2019’un kendisi için kötü geçtiğini belirten komedyen, “Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Hayatımda yaşadığım iniş-çıkışlara teşekkür ederim. Onlar sayesinde bir karakter yaratabiliyorsunuz” dedi. Kendini geliştirmek için daha çok çalışacağını anlatan Hart, şöyle devam etti: “Bir şeyi elde etmenin en iyi yolu, dinlemek, kabul etmek ya da onu öğrenmektir. Ben şükür etmesini de biliyorum. Sizler olmadan bunları başaramazdım. Umarım annemi gururlandırabilmişimdir.”

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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