Tamer Karadağlı yıllar öncesine götürdü

'Çocuklar Duymasın'ın 'Haluk'u Tamer Karadağlı, 1985 yılında Bodrum tatilinde çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. 52 yaşındaki oyuncunun yoruma kapalı olarak yayınladığı kare, birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"GENÇ KALMAYI NASIL BAŞARIYOR?"

Tamer Karadağlı'nın hayranları, "Gençken yakışıklı, şimdi karizma", 'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?' şeklinde yorumlar yaptı.





