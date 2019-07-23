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23.07.2019 - 08:35

Tamer Karadağlı yıllar öncesine götürdü

Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 34 yıl önce çekilen fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

Tamer Karadağlı yıllar öncesine götürdü

'Çocuklar Duymasın'ın 'Haluk'u Tamer Karadağlı, 1985 yılında Bodrum tatilinde çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. 52 yaşındaki oyuncunun yoruma kapalı olarak yayınladığı kare, birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"GENÇ KALMAYI NASIL BAŞARIYOR?"
Tamer Karadağlı'nın hayranları, "Gençken yakışıklı, şimdi karizma", 'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?' şeklinde yorumlar yaptı.

Tamer Karadağlı yıllar öncesine götürdü


Mahalle arasında ortaya çıkan 3 metrelik su yılanı dereye bırakıldıZonguldak'ta bir cami yakınında kuyruğunun üzerinden otomobil geçen 3 metre uzunluğundaki su yılanı korkuya neden oldu. Yılan mahalle muhtarı tarafından sopayla dereye bırakıldı.
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