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14.12.2019 - 14:44 |

Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

Popçu Tan Taşçı, “Yüzünü saçlarıyla gizleyen bir kadın, yıllardır her yerde beni izliyor. Aracıyla bile takip ediyor, korkuyorum” diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Tan’ın ihbarı sonrası tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

"DURUMU İYİCE ABARTTI"
Saplantılı hayranlardan yaka silken ünlüler kervanına şarkıcı Tan Taşçı da katıldı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak takip edildiğini belirtti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; ünlü şarkıcı, verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyledi. Savcılık, Tan'ın ihbarı sonrası tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

"ŞEHİR DIŞINDA BİLE..."
Tan, saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili yaşadığı son olayı da anlattı: Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk.

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