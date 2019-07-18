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18.07.2019 - 07:50

Tanrıöver’den yeni şarkı

Yıllardır akademisyen kimliğiyle müziğin içinde olan Gülşah Tanrıöver, ‘Su Olsam Sensiz Akmam ki’ isimli yeni teklisini çıkardı.

Tanrıöver’den yeni şarkı

Söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait parçanın, klibi ise Özgür Yıldız yönetmenliğinde çekildi.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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