Tarkan: Babalık dünyanın en muhteşem duygusu

Geçen yıl Harbiye'de konser vermeyen Tarkan, bu yıl 'Tarkan Zamanı' başlıklı konser dizisinin ilkinde, Harbiye sahnesini özlediğini ve bu sahnenin enerjisinin farklı olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, yağmura ve soğuk havaya rağmen hayranlarının kendisini konserde yalnız bırakmamasından dolayı herkese teşekkür etti.

Son albümü '10'da yer alan 'Biz Çocukken' adlı şarkısını çok özel bulduğunu dile getiren Tarkan, esere dair şunları söyledi:

"Unuttuğumuzu düşündüğüm zamanları, çocukluğumuzu hatırlatmak için yazılan bir şarkı bu. Çünkü büyüdükçe galiba naif duygulardan uzaklaşıyoruz. Hayatın kaygılarından, zorluklarından dolayı bir yük biniyor omuzlarımıza ve o çocukluk masumiyetimizi yitiriyoruz, kirleniyoruz gibi biraz geliyor bana. Keşke hep çocuk kalabilsek ve içimizdeki çocuğu olduğu gibi koruyabilsek diye düşünüyorum. Kızımı her gördüğümde, her sabah uyandığımda o safiyeti görüyorum 'ah keşke biz de böyle kalabilseydik' diyorum."

Ünlü şarkıcı, baba olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getirerek, "Babalık gerçekten çok iyi gidiyor ve dünyanın en muhteşem duygusu, ötesi yok bence. Annesi de bir o kadar dünya şahanesi" ifadelerini kullandı.

Konser boyunca dans ederek şarkılarını seslendiren sanatçı, aralarında 'Yolla', 'Kış Güneşi', 'Kayıp' ve 'Vay Anam Vay'ın bulunduğu eski ve yeni albümden birçok hit parçasını hayranlarıyla birlikte söyledi.

İki bölümden oluşan konserde Tarkan'a 11 kişilik orkestra eşlik etti. Yaklaşık 7 binin üzerinde müzikseverin dinlediği konser, gece yarısına kadar devam etti.