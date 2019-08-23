Hayranlara pizza!

Bugün piyasaya çıkan ‘Lover’ isimli albümünün tanıtımını yapan şarkıcı, kendisini stüdyo kapsının önünde gece boyunca bekleyen hayranlarını da unutmadı. 29 yaşındaki Swift, babası Scott Swift ve ekibinin desteğiyle, sevenlerine pizza ısmarladı.