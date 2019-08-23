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HaberlerCaddeHayranlara pizza!
23.08.2019 - 07:50

Hayranlara pizza!

Taylor Swift, önceki gün ‘Good Morning America’ isimli televizyon programına katıldı.

Hayranlara pizza!

Bugün piyasaya çıkan ‘Lover’ isimli albümünün tanıtımını yapan şarkıcı, kendisini stüdyo kapsının önünde gece boyunca bekleyen hayranlarını da unutmadı. 29 yaşındaki Swift, babası Scott Swift ve ekibinin desteğiyle, sevenlerine pizza ısmarladı.

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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