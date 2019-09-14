14.09.2019 - 07:50 |
Teknoloji ve simya buluştu
Contemporary İstanbul çağdaş sanat fuarının Plugin Yeni Medya Bölümü’nün sponsoru Siemens Ev Aletleri, açılışa özel olarak gerçekleştirdiği kokteylde, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu.
Bu yıl ilk defa markaya özel hazırlanan ‘Arkhe’ adlı eserin de sergilendiği Plugin alanı, esere eşlik eden canlı dans ve müzik performansıyla,
sanat ve teknolojinin heyecan verici birlikteliğine sahne oldu.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!