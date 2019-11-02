TESYEV çocuk sinema günleri

Bu kapsamda ilk olarak Torun Center Cinetech’te ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’nı izleyen minikler, keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte konuşan TESYEV Yönetim Kurulu Üyesi Sedef İybar, “Çocuklarımız mutlu ve sabırlı bir şekilde izlediler, çok da hoşlarına gitti. Bu bize iyi hissettiriyor” diyerek duygularınıdile getirdi.