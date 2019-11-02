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02.11.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

TESYEV çocuk sinema günleri

Kurulduğu günden beri engelli bireylerin daha iyi bir hayat sürmesi için çalışan Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV), Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile engelli çocuklar için ‘TESYEV Çocuk Sinema Günleri’ projesini başlattı.

TESYEV çocuk sinema günleri

Bu kapsamda ilk olarak Torun Center Cinetech’te ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’nı izleyen minikler, keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte konuşan TESYEV Yönetim Kurulu Üyesi Sedef İybar, “Çocuklarımız mutlu ve sabırlı bir şekilde izlediler, çok da hoşlarına gitti. Bu bize iyi hissettiriyor” diyerek duygularınıdile getirdi. 

Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
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