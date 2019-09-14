teve2 yeni sezonu açıyor

‘Derya Baykal’la Gülümse’, pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 14.00’te canlı yayınla ekrana gelecek. teve2’nin fenomen yarışması ‘Kelime Oyunu’, yeni sezonun ilk bölümüyle pazartesi saat 19.45’te izleyici karşısına çıkacak. Seren Fosforoğlu’nun sunduğu ‘Kadın Dokunuşu’, bugün saat 10.45’te seyirciyle buluşacak. Sosyal medya ve televizyonu birleştiren ‘Beni Takip Et yarışmabsı’ ise yakında teve2’de ekrana gelecek.

Türkiye’nin dört bir yanında yapılacak görüşmelerin ardından, daha önce birbirini tanımayan yarışmacılar, İstanbul’da bir AVM’de kurulan yaşam alanında 10 hafta boyunca ünlü birer internet fenomeni olmak için yarışacak. Yapımcılığını Marka Prodüksiyon’un, genel koordinatörlüğünü Doğa Sülen’in üstlendiği yarışmaya, www.teve2.com.tr adresinden başvuru yapılabilir.