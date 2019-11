The Illusionists şubatta gelecek

Yedi sihirbazın nefes kesici şovlarından oluşan The Illusionists, 26 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında 10 gösteri için ülkemize gelecek. Piu Entertainment organizasyonuyla, İstanbul Kongre Merkezi’nde (ICC) sahne alacak grup, izleyenleri illüzyonlardan, zihin okumaya kadar büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Portekizli sihirbaz Luis de Matos’un liderliğindeki gösteride, James More, Enzo Weyne, Andrew Basso, Kevin James, An Halim ve Aaron Crow yer alacak.