Timur Acar sahnede devleşti

Yedinci sezon açılışı için düzenlenen gecede, Maraton Orkestrası'nın eşliğinde Yılmaz Sütçü, Ceren Gündoğdu önderliğinde ünlü oyuncular Timur Acar ve Caner Cindoruk konuk sanatçı olarak geçmişten günümüze şarkılar seslendirdi.

Özel gece için sahneye çıkan Timur Acar, seslendirdiği şarkılarla geceye renk katarken, sergilediği sahne şovu ve esprileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Acar, Cem Karaca'nın şarkısı 'Ceviz Ağacı' performansıyla ile ayakta alkışlandı.

Aynı gecede sahne alan Caner Cindoruk da arabesk tarzında seslendirdiği şarkılarla dikkat çekti.