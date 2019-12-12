Tuan Tunalı: Gündemimizde evlilik yok

Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sevgililer Tuan Tunalı ile Yana Mazanova, evilik ile ilgili soruya, "Kısmet işleri bunlar. Daha ilişkimiz çok yeni. Zaman neyi gösterir bilinmez ama şu anda gündemimizde evlilik yok" yanıtını verdi.

Sevgililer, geçtiğimiz aylarda evlilik düşündüklerini açıklamış ve hatta hazırlıklara başladıklarını söylemişti.